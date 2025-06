Gaza | Adam di 11 anni è pronto per partire per l’Italia per essere curato ma Israele non ha dato il via libera

Adam, un ragazzino di 11 anni e un simbolo di speranza, è pronto a partire per l'Italia, ma l'attesa per il via libera israeliano si fa sempre più drammatica. La sua storia si intreccia con il destino di tanti bambini in conflitto, evidenziando l'urgenza di garantire cure e protezione a chi è stato segnato dalla guerra. La sua vita è un appello all'umanità: ogni giorno conta.

Il piccolo Adam al-Najjar, sopravvissuto al bombardamento che ha sterminato la sua famiglia a Gaza, sarà evacuato per ricevere cure urgenti a Milano. Con lui anche la madre, la dottoressa Alaa. Ma l'autorizzazione israeliana, necessaria per uscire dalla Striscia, non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

