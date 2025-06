Gaza 54 vittime in 24 ore per raid Idf

La situazione a Gaza continua a farsi drammatica: 54 vittime in sole 24 ore a causa dei raid israeliani. Un numero inquietante che mette in luce l'urgente bisogno di un intervento umanitario. Tra le vittime, 35 persone attese per ricevere cibo, simbolo di una crisi che va ben oltre il conflitto. È tempo di riflettere su come la comunità internazionale possa rispondere a questa emergenza umanitaria crescente.

2.06 Sono almeno 54 i morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore: lo riporta Al Jazeera citando fonti mediche palestinesi,non verificata.da fonti indipendenti. Tra loro ci sono i 35 palestinesi uccisi mentre erano in attesa della distribuzione del cibo nei pressi di due centri per gli aiuti umanitari della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), tra cui quello di Rafah, nel sud dell'enclave.Ma la GHF ha smentito decisamente la notizia di morti in un suo punto di distribuzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Oltre 56 vittime in attacchi di Israele nella Striscia di Gaza - Negli ultimi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, il numero delle vittime ha superato le 56 unità , secondo quanto riportato da al Jazeera.

Approfondimenti da altre fonti

Crosetto: «Raid su Gaza ingiustificati, vittime civili non sono danni collaterali tollerabili»; TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * GAZA - MINISTERO SALUTE: «38 MORTI E 20 FERITI NEGLI ULTIMI BOMBARDAMENTI, IL BILANCIO TOTALE SALE A QUASI 54 MILA VITTIME; Raid Israele su casa dottoressa a Gaza, morti 9 dei 10 figli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Attacchi israeliani a Gaza, 54 morti in 24 ore

Come scrive gazzettadiparma.it: (ANSA) - ROMA, 02 GIU - Almeno 54 persone sono state uccise negli attacchi israeliani in tutta la Striscia di Gaza dalle prime ore di domenica: lo ripota Al Jazeera, che cita fonti mediche. Il totale ...

Crosetto: «Raid su Gaza ingiustificati, vittime civili non sono danni collaterali tollerabili»

Da ilsole24ore.com: Il ministro della Difesa sulla situazione insostenibile nella Striscia e afferma: «La comunità internazionale non può più accettare che ci siano vittime civili, donne e bambini: non sono danni collate ...

50mila sudari per Gaza: iniziativa nazionale anche a Rimini

Si legge su newsrimini.it: Il comitato cittadino l'ultimo giorno di Gaza, che lo scorso 9 maggio ha organizzato in piazza tre martiri un'iniziativa per portare l'attenzione di cittadini e media sull'altissimo numero di giovani ...