Gatti Napoli Conte e Manna insistono | il difensore tratta il rinnovo con la Juventus ma… Il nuovo scenario di calciomercato

Il calciomercato è in ebollizione e il futuro di Federico Gatti potrebbe riservare sorprese. Mentre la Juventus tratta il rinnovo, il Napoli si fa avanti con insistenza. Questa dinamica non solo accende i riflettori su Gatti, ma mette in luce anche le strategie delle big del calcio italiano nel cercare rinforzi. La competizione si fa serrata: chi avrà la meglio? Non perdere gli sviluppi!

Gatti Napoli, Conte e Manna insistono: il difensore tratta il rinnovo con la Juventus ma. Il nuovo scenario di mercato in vista di questa sessione. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Federico Gatti, già da diversi mesi nei radar di mercato del Napoli che cerca un difensore per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Manna e Conte insistono per portarlo nel capoluogo campano, anche se il difensore sta trattando con la Juve il rinnovo del contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 con ingaggio che potrebbe arrivare fino a oltre 2 milioni a stagione.

Leggi anche Gatti Juventus, il Napoli non molla il difensore! Il club bianconero ha già fissato il prezzo per la sua cessione. Cifre e dettagli - Il Napoli non abbandona la pista Federico Gatti, obiettivo della Juventus. Il club bianconero ha già stabilito il prezzo per la cessione del difensore, rafforzando l’interesse del Napoli, neo campione d’Italia.

