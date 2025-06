Gasperini prepara la nuova Roma | ritiro in Inghilterra giovani al centro e sogno Champions

Gian Piero Gasperini si prepara a scrivere una nuova storia sulla panchina della Roma, puntando sui giovani talenti e sul sogno Champions. Il ritiro in Inghilterra segna l'inizio di un progetto ambizioso. In un calcio in continua evoluzione, dove i club investono sempre piĂą nei giovani, la scelta del tecnico piemontese potrebbe rivelarsi decisiva. RiuscirĂ la Roma a tornare ai vertici europei grazie a una nuova generazione?

Gian Piero Gasperini è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina della Roma. Il tecnico piemontese è atteso nella Capitale mercoledì, in occasione del matrimonio di Gianluca Scamacca, ma nel frattempo i vertici del club stanno giĂ lavorando alla programmazione della stagione 202526. Il primo passo sarĂ l'organizzazione del ritiro estivo. Le riunioni operative prenderanno il via a metĂ settimana e, salvo sorprese, la preparazione inizierĂ intorno al 10 luglio a Trigoria. Nella seconda fase – prevista per inizio agosto – la Roma dovrebbe tornare in Inghilterra, nel centro federale di St.

