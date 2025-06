Gasperini lascia l’Atalanta ora è tutto pronto | inizia la nuova Roma

Gian Piero Gasperini chiude un'importante parentesi all'Atalanta e apre le porte a una nuova era nella Roma. Questo lunedì non è solo un giorno di festa, ma l'inizio di una rivoluzione in giallorosso. Con il suo arrivo, la squadra potrebbe riscrivere le regole del gioco, puntando a obiettivi ambiziosi. Riuscirà Gasperini a trasformare la Roma in una contender per il titolo? La curiosità cresce!

Questo lunedì di festa apre ufficialmente la settimana in cui la Roma del futuro inizierà a prendere forma. La giornata di ieri ha segnato infatti l'ultimo passaggio formale: Gian Piero Gasperini ha salutato l'Atalanta, chiudendo un'epoca e aprendo un nuovo capitolo in giallorosso. Nei prossimi giorni il tecnico si insedierà a Trigoria, raccogliendo il testimone lasciato da Claudio Ranieri, che da consigliere dei Friedkin è stato il primo a indicarlo come erede ideale. La separazione con la famiglia Percassi è avvenuta in maniera serena, senza attriti. Nessun ostacolo nella risoluzione del contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2026 e garantiva all'allenatore tredici mensilità ancora da percepire.

