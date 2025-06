Garlasco perché le gemelle k odiavano Chiara Poggi | testimonianza-choc

Un legame di sangue avvelenato: la tragedia di Garlasco continua a rivelare misteri inquietanti. Le gemelle Cappa sembrano nutrire un odio profondo verso Chiara Poggi, creando un intrigo che affonda le radici in dinamiche familiari complicate. Questo caso non è solo una cronaca nera, ma un riflesso di come i rapporti familiari possano trasformarsi in conflitti distruttivi. Cosa si nasconde dietro questa rivalità? La verità attende ancora di emergere.

Il rapporto tra le gemelle Cappa e Chiara Poggi è ancora lontano dall'essere svelato e compreso. Tra loro c'è un legame di sangue, dato che Giuseppe Poggi - il padre della vittima - e Rosaria Maria Assunta, madre di Stefania e Paola - non indagate - della saga di Garlasco, sono fratelli. La donna aveva parlato di una frequentazione "normale" tra le figlie e la nipote. "Io e mia cugina Chiara - aveva dichiarato Stefania Cappa - avevamo un ottimo rapporto. Nell'ultimo mese ci vedevamo quasi tutti i giorni ". Ma una amica d'infanzia di Chiara aveva fornito una versione diversa: "Con le cugine Stefania e Paola e con gli zii i rapporti erano ridotti al minimo.

