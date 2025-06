Garlasco nuovo colpo di scena nelle indagini | Chi chiamano ora La decisione del giudice

A Garlasco, il mistero del delitto di Chiara Poggi torna a far parlare di sé. L'ampliamento delle indagini da parte della procura di Pavia segna un nuovo capitolo in una vicenda che ha scosso l'Italia. La decisione del giudice Garlaschelli di estendere i prelievi di DNA potrebbe rivelarsi cruciale. Questo colpo di scena riaccende l'interesse per la verità e invita a riflettere su come le indagini possano evolvere nel tempo. Un tema attuale che

Nell’indagine sul delitto di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007, la procura di Pavia ha deciso di ampliare ulteriormente il perimetro delle persone coinvolte nel nuovo filone investigativo. Il giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli ha autorizzato la possibilità di estendere i prelievi di dna a nuovi soggetti: una decisione che potrebbe rivelarsi decisiva nel tentativo di riscrivere una verità giudiziaria già cristallizzata nella condanna di Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. Attualmente, nella lista delle persone da sottoporre al prelievo figurano nomi già noti alle cronache del caso: le cugine di Chiara, Stefania e Paola Cappa, alcuni amici del fratello Marco Poggi, tra cui Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti, tutti vicini anche ad Andrea Sempio, il giovane oggi finito sotto i riflettori della nuova inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

