Garlasco Lovati | Stasi usato come pedina da un' associazione criminale

L'omicidio di Chiara Poggi continua a scuotere l'Italia, con sviluppi sorprendenti. L’avvocato Massimo Lovati lancia accuse scioccanti: Alberto Stasi, già condannato, sarebbe stato solo una pedina in un gioco ben più grande. Un intreccio di potere e mistero che solleva interrogativi inquietanti su verità oscure e manovre criminali. Ciò che emerge è un contesto inquietante, dove la giustizia potrebbe celare segreti inconfessabili. Riusciremo

Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato "usato come pedina da un'associazione criminale". Ne è convinto Massimo Lovati, l'avvocato del nuovo indagato Andrea Sempio. Il suo assistito, ha detto per iniziare il legale, "è stato usato come ponte per arrivare a una verità diversa, ma la finalità mi è oscura". L'allora avvocato della ragazza 26enne uccisa a Garlasco è invece stato sfruttato "come pedina da un'organizzazione criminale, forse anche internazionale", ha continuato a gran voce. Una teoria, questa, che Lovati aveva già sostenuto qualche giorno fa, quando aveva posto l'accento sul possibile collegamento tra il delitto e lo scandalo di presunti abusi sessuali che ha scosso in passato il santuario della Madonna della Bozzola. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, Lovati: Stasi “usato come pedina da un'associazione criminale”

Leggi anche Garlasco, la lite Lovati-Taccia: "Non sta né in cielo né in terra" - A Garlasco, la lite Lovati sta assumendo contorni imprevedibili, trasformandosi in un duello acceso tra il pubblico ministero e gli avvocati di difesa.

