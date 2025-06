Garlasco lo scandalo sessuale della Bozzola e il memoriale di Cleo | Chiara scoprì il giro e disse che avrebbe parlato

Garlasco torna al centro dell'attenzione con un nuovo capitolo di un'intricata vicenda che intreccia scandali sessuali e omicidi irrisolti. La Procura di Pavia riapre le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, svelando legami inquietanti con il controverso Santuario della Bozzola. Un racconto che risveglia l'interesse per il tema della giustizia e della verità, sempre più sotto i riflettori nella società moderna. Cosa si nasconde dietro

Garlasco (Pavia) – Dopo il latitante condannato per estorsione, ora anche il nipote in carcere per omicidio. Sono le due 'fonti' che collegano lo scandalo sessuale emerso nel 2014 al Santuario della Bozzola di Garlasco all'uccisione di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Materiale ora al vaglio della Procura di Pavia che ha riaperto l'indagine per omicidio in concorso tra Andrea Sempi o (già archiviato nel 2017), eventuali ignoti e Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Chiara Poggi e le gemelle Cappa, i verbali dei sospetti: “Lei pensava che corteggiassero Alberto. Le cugine invidiose di laurea e fidanzato” Cleo Koludra Stefanescu, 25enne romeno in carcere dopo aver confessato l'omicidio a coltellate del 42enne Luca Leone a Vigevano all'alba dello scorso 6 maggio per un debito di droga, ha consegnato al suo avvocato Roberto Grittini un memoriale nel quale avrebbe scritto di essere venuto a conoscenza dallo zio del legame tra il delitto di Garlasco e lo scandalo della Bozzola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it