Garlasco la telefonata fantasma di Stefania Cappa a Chiara Poggi e l’incontro del padre con Fabrizio Corona

Nei verbali di Garlasco c’è una telefonata fantasma. È quella che Stefania Cappa dice di aver fatto a Chiara Poggi il 12 agosto. Lei ne parla ai carabinieri per tre volte, premettendo che serviva a prendere un appuntamento per il giorno successivo, quello del delitto, ma alle 16. Ma della telefonata non c’è traccia nei tabulati. E intanto il padre mercoledì 28 maggio è stato filmato mentre incontrava Fabrizio Corona. In piazza Gae Aulenti a Milano. Un incontro pubblico, e per questo curioso. Visto che lui è sempre stato molto attento ai riflettori. La telefonata di Stefania Cappa. La procura di Fabio Napoleone per ora lavora soltanto sulle prove materiali. 🔗 Leggi su Open.online