Garlasco il mistero della borsetta di Chiara | Non è mai stata rubata

Il mistero della borsetta di Chiara Poggi riaccende l'attenzione su un delitto che ha scosso l'Italia. La rivelazione che l'oggetto non è mai stato rubato e risulta ancora a casa dei genitori getta nuova luce su un caso irrisolto, alimentando interrogativi e teorie. In un’epoca in cui il true crime affascina il pubblico, questo particolare intrigante potrebbe svelare segreti sepolti. Cosa ci nasconde davvero quel piccolo accessorio?

La borsetta di Chiara Poggi è sparita? Stando a quanto sostengono i genitori della vittima del delitto di Garlasco è sempre rimasta a casa loro. Anche se dai vecchi atti del 2007 spuntava un vero e proprio mistero. La borsetta infatti non fu sequestrata nella casa dell'omicidio. E qualche tempo dopo sparì nel nulla. Si sarebbe trattato di un misterioso furto nella casa in cui i familiari di Chiara si erano trasferiti qualche giorno dopo il delitto. " Questa borsa non è mai sparita nel nulla, ce l'abbiamo noi. Ci è stata restituita dai carabinieri qualche giorno dopo il 13 agosto, quando Chiara fu uccisa", hanno spiegato i genitori di Chiara Poggi a TgCom24. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, il mistero della borsetta di Chiara: "Non è mai stata rubata"

Indagini riaperte: il mistero di Garlasco e la morte di Liliana - Nuove indagini riaperte sul mistero di Garlasco e la morte di Liliana Resinovich svelano sorprendenti scoperte e sviluppi che continuano a scuotere l'Italia.

