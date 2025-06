Garlasco i misteri della famiglia Cappa | il tentato suicidio di Paola la chiamata fantasma di Stefania l' avvocato Ermanno e Fabrizio Corona

Garlasco torna a far parlare di sé. La famiglia Cappa, legata a uno dei casi di cronaca nera più inquietanti d'Italia, riaccende i riflettori su misteri irrisolti: un tentato suicidio, chiamate fantasma e nomi noti come Fabrizio Corona. Mentre il dibattito sulla giustizia si intensifica, nuove verità potrebbero emergere. Riuscirà la verità a trovare finalmente la sua voce in questo intricato labirinto di segreti?

C'è una famiglia che si trova nuovamente al centro dell'attenzione mediatica in relazione all'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, i misteri della famiglia Cappa: il tentato suicidio di Paola, la chiamata fantasma di Stefania, l'avvocato Ermanno e Fabrizio Corona

Leggi anche Garlasco, l’intreccio dei misteri tra il super testimone e gli sms delle gemelle Cappa. “Un martello da carpentiere l’arma del delitto” - Garlasco torna al centro delle cronache con nuovi sviluppi sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.

Cosa riportano altre fonti

Chiara Poggi e le gemelle Cappa, i verbali dei sospetti: “Lei pensava che corteggiassero Alberto. Le cugine invidiose di laurea e fidanzato”; Garlasco sotto assedio, transennate le strade del giallo: «Tre famiglie distrutte. Il santuario? Gli esorcismi ci sono sempre stati, ma nessun mistero»; Garlasco, il gatto: uno dei più grandi misteri | .it; Tra i misteri di Garlasco. Chiara e le cugine Cappa: Erano invidiose di lei. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tra i misteri di Garlasco. Chiara e le cugine Cappa: "Erano invidiose di lei"

Come scrive msn.com: I verbali della prima inchiesta e le testimonianze sui rapporti di famiglia "Loro la odiavano per il suo successo, la laurea e il rapporto con Alberto" .

Garlasco, la telefonata fantasma e il giallo del tutore della gemella Cappa

Si legge su iltempo.it: C’è una strana telefonata, dimenticata tra le migliaia di pagine che raccontano il giallo di Garlasco. Un dettaglio trascurato, rimasto ...

Chi è Ermanno Cappa, il padre delle gemelle al centro dell'omicidio di Garlasco

Lo riporta msn.com: Lontano dall’indagine sul delitto di Garlasco, Ermanno Cappa è un famigliare della vittima Chiara Poggi. Avvocato famoso, di recente sono emerse sue intercettazioni risalenti al 2007 ...