garlasco 4 chiamate anonime a chiara poggi ma per il giudice che assolse alberto stasi erano sue

Il caso di Chiara Poggi continua a sollevare interrogativi e misteri, proprio mentre la società italiana si interroga sul tema della giustizia e della verità. Le recenti rivelazioni sulle quattro telefonate anonime del giorno dell'omicidio riaccendono l'attenzione su una vicenda che ha segnato la cronaca nera del nostro Paese. È incredibile pensare come dettagli apparentemente trascurabili possano cambiare il corso della giustizia. Sarà finalmente il momento di fare luce?

Nella generale rivalutazioni degli atti di indagini che hanno portato al processo ad Alberto Stasi, la procura di Pavia ha deciso di fare accertamenti su quattro telefonate anonime che arrivarono al telefono di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, il giorno in cui è stata uccisa. Telefonate presenti ma anche telefonate presuntamente mancanti come quella che la Stefania Cappa, la cugina di Chiara, ha messo a verbale di avere effettuato il 12 agosto chiamando sul telefono fisso della casa di Garlasco. Telefonata però che non risulterebbe. All’esame c’è anche il traffico telefonico di Andrea Sempio – indagato nella nuova indagine – e degli scambi con gli amici Roberto Freddi e Mattia Capra di quel giorno, scambi fra telefonate e sms su cui gli inquirenti hanno deciso di fare approfondimenti sequestrando i vecchi telefoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it