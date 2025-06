Garantire l’assistenza agli studenti disabili è un dovere

Garantire assistenza agli studenti disabili non è solo un dovere, ma un segno di civiltà. La recente lettera degli insegnanti e del personale Ata al sindaco Mantellassi riaccende l'attenzione su un tema cruciale: l'inclusione scolastica. In un periodo in cui si parla tanto di diritti e pari opportunità, è fondamentale che le istituzioni investano risorse adeguate per supportare i più fragili. Non dimentichiamoci che il futuro si costruisce insieme!

Il tema dell' assistenza agli studenti più fragili è al centro del dibattito dopo la lettera firmata dagli insegnanti insieme al personale Ata e inviata al sindaco Alessio Mantellassi per chiedere rassicurazioni sull'invetimento di risorse. Il gruppo Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, in realtà, aveva sollevato il caso già il 20 maggio. "Il Comune ha comunicato alle direzioni didattiche una nuova modalità di ripartizione delle ore dedicate all' educativa scolastica per gli alunni e le alunne disabili che comporterà una diminuzione di ore assegnate ai singoli casi – si legge nella nota –. Ciò perché, a causa del presunto aumento del numero di certificazioni, l'Amministrazione non riuscirebbe a garantire tutte le ore di assistenza educativa necessarie.

