Galleria Grimoldi batte ancora il Comune | Sconto Covid per la gioielleria

La Galleria Grimoldi fa parlare di sé ancora una volta, con una vittoria significativa contro il Comune di Milano. Il Consiglio di Stato ha confermato il "sconto Covid" per la storica gioielleria, un esempio di resilienza nel cuore della città. Questo caso non è solo una questione legale, ma un riflesso del trend più ampio di recupero e valorizzazione delle attività storiche. Un segnale che testimonia l'importanza di preservare le tradizioni in tempi difficili.

Milano – Grimoldi batte ancora il Comune. Il Consiglio di Stato ha respinto l'ultimo ricorso presentato da Palazzo Marino per ribaltare la sentenza del Tar di due anni fa: confermato lo "sconto Covid" per l'orologeria che dal 1984 (in continuità con la precedente gestione datata 1932) occupa una cinquantina di metri quadrati nel complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuel e, sotto i Portici settentrionali di piazza Duomo. Il contenzioso legale, uno dei tanti all'ombra dell'Ottagono, vive un primo snodo cruciale a fine 2021, quando il Tar riconosce alla rivendita di cronografi di lusso tutti i requisiti della bottega storica: in particolare, i giudici valorizzano "il particolare pregio" dell'esercizio commerciale e l'importanza per la clientela e in generale per il contesto "culturale e artistico" dell'Ottagono.