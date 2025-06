Galleria dell’Accademia | al via aperture serali straordinarie

La Galleria dell'Accademia di Firenze apre le porte per aperture serali straordinarie, regalando un'esperienza unica di arte e cultura sotto il cielo stellato. Quest'iniziativa non è solo un'opportunità per ammirare capolavori come il David di Michelangelo in un'atmosfera magica, ma si inserisce in un trend crescente di valorizzazione della fruizione artistica notturna. Scopri come la bellezza può trasformare anche le sere d'estate!

Un'iniziativa che e' stata molto apprezzata negli anni precedenti, poiche' permette ai cittadini fiorentini e ai turisti di tutto il mondo di godersi una passeggiata notturna all'interno della Galleria per ammirare sotto una nuova luce le sue collezioni permanenti

