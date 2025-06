Gaia Monfardini | Possiamo riportare l’Italia agli antichi fasti Mia mamma ancora oggi un esempio

Gaia Monfardini, 24 anni e figlia d'arte, ha illuminato i recenti Mondiali di Doha, arrivando fino ai sedicesimi nel singolare femminile. La sua determinazione e il legame con la tradizione sportiva italiana risvegliano la speranza di un ritorno agli antichi fasti. Con gli occhi puntati su Los Angeles 2028, Gaia non è solo un'atleta, ma un simbolo di rinascita per l'intero paese. Scoprite come il suo sogno potrebbe ispirare

Gaia Monfardini si è spinta fino ai sedicesimi del singolare femminile ai recenti Mondiali individuali di Doha: la 24enne azzurra, figlia d’arte, ha confidato ad OA Sport le emozioni vissute nel torneo iridato di Doha ed ha tracciato la strada che porta a Los Angeles 2028. Hai disputato un Mondiale da sogno, battendo avversarie fortissime, dando filo da torcere alla numero 9 e chiudendo tra le prime 32: te lo aspettavi? “ Sicuramente non me l’aspettavo, perché non guardavo troppo al futuro e procedevo passo passo, partita dopo partita. Ad esempio, non guardavo con chi potevo giocare nella partita successiva se vincevo, perché mi piace e mi trovo bene nel rimanere concentrata su una sola sfida “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gaia Monfardini: “Possiamo riportare l’Italia agli antichi fasti. Mia mamma ancora oggi un esempio”

Leggi anche Tennistavolo: Gaia Monfardini è super ai Mondiali 2025! L’azzurra approda ai sedicesimi di finale - Gaia Monfardini sorprende ai Mondiali 2025 di tennistavolo a Doha, portando l’Italia ai sedicesimi di finale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il tennistavolo 'Made in Italy' sogna in coppia: oro e argento in Sardegna

Come scrive rainews.it: Troppo avanti e troppo forti gli orientali. Fino a questa sera, perché la finale del doppio misto è stata tutta ‘italiana’ con Gaia Monfardini e John Oyebode che hanno avuto la meglio sul ...