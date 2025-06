Gabriele Messeri | talento della pallamano di Arezzo brilla in Serie B

Gabriele Messeri, talento emergente della pallamano aretina, sta scrivendo la sua storia in Serie B. Con i suoi 194 cm e una media di 9,56 gol a partita, il giovane terzino si è già conquistato un posto tra i top scorer del campionato. Cresciuto in una famiglia di sportivi, Gabriele rappresenta una nuova generazione di atleti che porta in alto il nome di Arezzo. La sua determinazione è un chiaro segnale: il futuro della pallamano è luminoso!

Gabriele Messeri, classe 2002, nato e cresciuto ad Arezzo, è il più grande dei tre fratelli che giocano a pallamano. Di ruolo terzino sfrutta i suoi 194 cm per avere una media realizzativa nella stagione 2024-25 di 153 realizzazioni in 16 match disputati, posizionandosi terzo nella classifica marcatori della Serie B. È partito da questo campo, tra amici, fatica e sogni, e poi hai vissuto esperienze importanti con le rappresentative giovanili e nelle serie superiori. Se chiude gli occhi, qual è l’immagine che ti porti nel cuore di quel viaggio? "Sicuramente la finale assoluta del Torneo delle Aree a Misano, giocata con la mia rappresentativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gabriele Messeri: talento della pallamano di Arezzo brilla in Serie B

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gabriele Messeri: talento della pallamano di Arezzo brilla in Serie B. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gabriele Messeri: talento della pallamano di Arezzo brilla in Serie B

Secondo msn.com: Gabriele Messeri, classe 2002, nato e cresciuto ad Arezzo, è il più grande dei tre fratelli che giocano a pallamano. Di ruolo terzino sfrutta i suoi 194 cm per avere una media realizzativa nella ...

Ancora un azzurro per la Petrarca Pallamano: Messeri chiamato in nazionale

Segnala arezzonotizie.it: Petrarca Pallamano in fermento per la chiamata in azzurro di Gabriele Messeri.Con grande soddisfazione ed entusiasmo, anche perché inattesa, è stata accolta in società la convocazione del forte ...

Tanto talento abruzzese nella nazionale di pallamano

Da laquilablog.it: L’Italia della pallamano si qualifica meritatamente ai Campionati Mondiali 2025 dopo 27 anni dall’unica partecipazione precedente (1997), gli azzurri del coach marchigiano Riccardo Trillini scrivono ...