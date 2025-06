Futuro Osimhen colpo di scena dalla Turchia | resta al Galatasaray?

Il futuro di Victor Osimhen si tinge di mistero: il Galatasaray sembra pronto a fare un passo indietro, lasciando aperte le porte a nuove trattative. Con la crescente inflazione dei trasferimenti e il mercato sempre più frenetico, ogni mossa dell'attaccante nigeriano potrebbe scatenare un effetto domino nel calcio europeo. Un intreccio intrigante di possibilità che tiene i tifosi con il fiato sospeso. Riuscirà Osimhen a trovare la sua nuova casa?

Ultim’ora sul futuro dell’attaccante nigeriano, tutto potrebbe ribaltarsi: i dettagli. Il futuro di Victor Osimhen è ancora nebuloso. L’attaccante nigerano non ha ancora trovato un accordo per iniziare una nuova avventura. Dalla Premier League, all’Italia fono all’Arabia Saudita, Osimhen ha la certezza di non rimanere a Napoli, ma cosa ne sarà del suo futuro è incerto. I 75 milioni di euro per la clausola rescissoria spaventano diversi club interessati a lui. Tutti si chiedono se la stagione disputata al Galatasaray possa risultare affidabile, l’incertezza legata al suo rendimento la fa da padrona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Osimhen, colpo di scena dalla Turchia: resta al Galatasaray?

Leggi anche Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

