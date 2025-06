Futuro della Civitanovese | Ultima settimana per l' offerta di Cosmo srl e Unyon

È l'ultima settimana cruciale per il futuro della Civitanovese: l’offerta di Cosmo srl e Unyon scade venerdì. Questo è un momento decisivo non solo per la squadra, ma anche per i tifosi e l'intera comunità calcistica locale. La possibile transazione potrebbe cambiare le sorti del club, richiamando l'attenzione su un trend crescente di investimenti nel calcio locale. Rimani sintonizzato, una risposta potrebbe trasformare tutto!

Una settimana per dirimere il futuro della Civitanovese. L'offerta economica messa in piedi dalla "Cosmo srl" e da "Unyon consorzio stabile Scarl" avrà scadenza fino a venerdì, poi se l'attuale patron della Civitanovese, Mauro Profili, non dovesse produrre una risposta, gli offerenti rinuncerebbero al tutto. Un concetto che è stato chiarito dagli stessi consorziati con una lettera inviata al club di venerdì, poi ribadito nell'incontro di sabato dove erano presenti alcuni tifosi, il sindaco Fabrizio Ciarapica e Michele Paolucci. A spiegare tutto, durante il summit, è stato Claudio Dell'Uomo, intermediario degli stessi imprenditori interessati a rilevare la Civitanovese.

Leggi anche Civitanovese retrocessa in Eccellenza: il futuro riparte dai tifosi - La Civitanovese è costretta a ripartire dall'Eccellenza dopo la sconfitta 2-1 nel playout contro il Notaresco.

