Fusignani Pri | L’unico referendum su cui esprimiamo con forza una posizione favorevole è quello sulla cittadinanza

Il 8 e 9 giugno si alza il sipario su un'importante tornata referendaria, e il segretario Eugenio Fusignani non ha dubbi: il referendum sulla cittadinanza merita un sì convinto. In un momento in cui la questione dei diritti civili è al centro del dibattito pubblico, la partecipazione attiva dei cittadini diventa fondamentale. Sostenere questo voto significa dare voce a chi cerca una nuova casa in Italia. Sarà l'occasione per costruire un futuro inclusivo!

L’8 e 9 giugno si vota per cinque referendum abrogativi. Quattro riguardano il lavoro, uno la cittadinanza. "Da repubblicano convinto democratico - commenta Eugenio Fusignani, segretario del Partitio Repubblicano - voglio ribadire con chiarezza che credo nello strumento referendario, ma ne. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Fusignani (Pri): "L’unico referendum su cui esprimiamo con forza una posizione favorevole è quello sulla cittadinanza"

