Furto nel parcheggio del Lidl 3 rischiano il processo

A Caserta, la sicurezza nei luoghi di shopping si fa sempre più attuale. Tre indagati per un tentativo di furto al parcheggio del Lidl suscitano interrogativi su quanto sia sicuro fare la spesa. Questo episodio non è isolato: cresce la preoccupazione per la criminalità nei punti di ritrovo quotidiani. La domanda sorge spontanea: come possiamo tutelarci meglio? Scoprilo leggendo gli sviluppi di questa intrigante vicenda!

Tre persone sono indagate per un tentativo di furto avvenuto all’interno del parcheggio del Lidl di via Borsellino a Caserta. Il pubblico ministero Stefania Cataldi, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha notificato nei giorni scorsi il provvedimento di chiusura delle indagini. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Furto nel parcheggio del Lidl, 3 rischiano il processo

Leggi anche Pavia, furto nel parcheggio dell'ospedale: rubate due moto dopo la caduta in pista - A Pavia, nel parcheggio del Policlinico San Matteo, due moto sono state rubate dopo una caduta in pista.

Cosa riportano altre fonti

L'aggressione dopo il furto al Lidl, giovane prende a testate un vigilante e scappa: è ricercato

Come scrive palermotoday.it: Il fatto è avvenuto nel supermercato di viale Regione Siciliana, tra via Altofonte e via Palmerino. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire a ...

Furto alla Lidl di Robbio: buco nel muro e cassaforte tagliata. Banda in fuga con 10mila euro

Scrive msn.com: Ladri in azione dopo il colpo fallito nella notte precedente a Mede: indagini in corso da parte dei carabinieri ...

Furto notturno al Lidl: condannato a un anno il ladro 35enne

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Un marocchino di 35 anni è stato condannato, con rito abbreviato, ad un anno di reclusione e 30 euro di multa per furto pluriaggravato presso il supermercato Lidl di Casalgrande. L’uomo ...