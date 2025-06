Furono appassionate di storia e attualità testimoni delle trasformazioni della società al principio del Novecento A Roma una mostra celebra il lavoro fotografico di inglesi e americane inclusa una nobildonna italiana che nella Capitale documentarono scavi a cielo aperto Gettando nuove basi per la ricerca

