Fuori strada con l’auto | muore Andrea Zuccaro papà di 56 anni

Una tragedia che scuote la comunità di Agugliano: Andrea Zuccaro, un papà di 56 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Questo evento drammatico riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale, tema sempre più attuale in un’epoca in cui le distrazioni al volante aumentano. Ricordiamo che ogni viaggio è un rischio e la prudenza deve essere la nostra priorità. La vita di una persona è preziosa, non dimentichiamolo mai.

Agugliano (Ancona), 2 giugno 2025 – Un’auto è finita fuori strada, si è ribaltata nel fosso in mezzo al canneto e il conducente è rimasto schiacciato sotto il suo stesso mezzo. La tragedia si è consumata attorno alle 18.30 di oggi ad Agugliano, al confine con Polverigi. Lo schianto è costato la vita ad un 56enne residente ad Agugliano, originario della Sicilia, Andrea Zuccaro, conosciuto e stimato nella piccola cittadina dove abitava e dove aveva costruito la sua vita. Era padre di famiglia. Sul posto son arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 2, in contrada Colonne all‘incrocio con via Mazzangrugno: secondo una prima ricostruzione fornita dai militari intervenuti sul posto, il conducente potrebbe aver perso autonomamente il controllo della vettura, una Fiat Panda, che si è cappottata nei pressi del canneto e non ha lasciato scampo al 56enne rimasto incastrato sotto la vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuori strada con l’auto: muore Andrea Zuccaro, papà di 56 anni

Leggi anche Si schianta al distributore, poi finisce fuori strada: 2 feriti, grave 45enne - Reggio Emilia, 12 maggio 2025 – Un grave incidente ha scosso Scandiano nella notte tra sabato e domenica, con due feriti, di cui uno in condizioni critiche.

Ne parlano su altre fonti

Auto fuori strada, Nicolò muore a 19 anni dopo cinque giorni di agonia. Salvo il gemello, cinque amici feriti; Finisce con l'auto fuoristrada, muore 55enne a Villa San Pietro; Finì fuori strada con l’auto a Buonabitacolo, muore 86enne; Tragedia a Villa San Pietro: auto fuori strada, muore un 55enne. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fuori strada con l’auto: muore Andrea Zuccaro, papà di 56 anni

Come scrive msn.com: Agugliano (Ancona), la Panda è finita in un canneto per poi ribaltarsi: l’uomo è rimasto schiacciato. Inutili i soccorsi ...

L'auto sbanda, si ribalta più volte e finisce in un fosso: muore papà di 56 anni schiacciato sotto la Panda. Choc ad Agugliano

Si legge su msn.com: AGUGLIANO – Ha sbandato, è finito fuori strada ed è rimasto schiacciato sotto l'auto che si è ribaltata. Tragico ...

Incidente mortale, l’auto finisce fuori strada: muore un 56enne siciliano

Da livesicilia.it: AGUGLIANO- L’auto finisce fuori strada, si ribalta nel fosso in mezzo al canneto e il conducente resta schiacciato sotto il veicolo. L’incidente stradale, avvenuto intorno alle 18.30 ad Agugliano ...