Fuori dal locale notturno con tre taglierini in tasca | fermato dai carabinieri

Weekend di controlli severi e risultati sorprendenti per i carabinieri di Comacchio, in prima linea nella lotta alla 'mala movida'. Oltre a fermare un uomo con tre taglierini in tasca, sono state elevate numerose denunce per guida in stato di ebbrezza. Un campanello d’allerta che sottolinea l’importanza di vivere la notte in sicurezza, a tutela di tutti. La vera festa si fa senza rischi!

Lotta alla ‘mala movida’: raffica di denunce durante il weekend ai Lidi. E’ corposo il resoconto dei controlli effettuati da parte dei carabinieri di Comacchio nel corso delle serate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Alla guida ubriaco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Fuori dal locale notturno con tre taglierini in tasca: fermato dai carabinieri

