Fumo in autostrada chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni

Attenzione, automobilisti! Il tratto della A14 tra San Severo e Foggia è chiuso a causa di un incendio nelle aree circostanti, con fumi che riducono la visibilità. Questo evento mette in luce un tema cruciale: la crescente incidenza degli incendi estivi e le loro ripercussioni sulla viabilità. Restate aggiornati e seguite i consigli delle autorità. La sicurezza stradale è sempre al primo posto!

Poco prima delle 15, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, in entrambe le direzioni, a causa della presenza di fumo all’altezza del km 530+600, proveniente da un incendio che sta interessando le aree adiacenti alla piattaforma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Fumo in autostrada, chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni

