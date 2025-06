Fugge all’alt e rischia di investire un carabiniere | 29enne guidava un’auto rubata in Abruzzo due anni fa

In un episodio che mette in luce la crescente problematica dei furti d'auto, un giovane di 29 anni, originario della Sierra Leone, ha rischiato di investire un carabiniere mentre fuggiva a bordo di un'auto rubata in Abruzzo. Questo caso non solo evidenzia la criminalità in aumento nel settore automobilistico, ma sottolinea anche l'importante lavoro delle forze dell'ordine nel contrastare tali reati. Una storia che fa riflettere sulla sicurezza delle nostre strade.

Stava per investire il carabiniere che gli aveva intimato l'alt il 29enne della Sierra Leone, arrestato lo scorso 29 maggio a Cerignola. Guidava una CitroenC4 poi risultata rubata da un'autodemolizione a Pratola Peligna a marzo del 2023, proprio come la targa, abbinata ad un'altra autovettura.

