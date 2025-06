Frecce tricolori storia e piloti | tutto quello che c’è da sapere

Le Frecce Tricolori, simbolo di orgoglio e competenza italiana, hanno affascinato generazioni sin dal loro primo volo nel 1961. Ma sapevi che le loro origini risalgono addirittura alla Prima Guerra Mondiale? In un periodo in cui il mondo è sempre più affascinato dall'aeronautica e dalla tecnologia, la storia di questi piloti e delle loro acrobazie è una testimonianza di passione, dedizione e abilità. Scopri come l'arte del volo ha evoluto il

La nascita ufficiale risale al 1° marzo 1961, quando nella base di Rivolto, alle porte di Udine, nacque la Pan, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che il 1° maggio dello stesso anno volò per la prima volta sui cieli italiani, presso l'aeroporto di Trento. La storia delle Frecce Tricolori ha radici che però arrivano fino alla I Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Frecce tricolori, storia e piloti: tutto quello che c’è da sapere

Il 2 giugno Roma celebra la Repubblica con la parata militare e il doppio sorvolo delle Frecce Tricolori sopra l’Altare della Patria

