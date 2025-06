Frecce Tricolori oggi 2 giugno 2025 a Roma a che ora e dove vederle per la Festa della Repubblica

Oggi, 2 giugno 2025, Roma si tingerà di tricolore con le Frecce Tricolori che sorvoleranno la città per celebrare la Festa della Repubblica. Non perdere l’emozione di questo affascinante spettacolo aereo, previsto intorno alle 9.15, durante l’omaggio del Presidente Mattarella al Milite Ignoto. Un momento che unisce storia e orgoglio nazionale, perfetto per celebrare il nostro Paese in un contesto di rinascita e unità!

È in programma oggi come ogni anno il passaggio delle frecce tricolori in occasione della Festa delle Repubblica, lunedì 2 giugno 2025. Lo spettacolo avverrà intorno alle 9.15 durante l'omaggio del Presidente Mattarella al monumento del Milite Ignoto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

