Frecce Tricolori 2 giugno 2025 Roma streaming e diretta tv | dove vederle

Il 2 giugno 2025, Roma si prepara a brillare con il volo delle Frecce Tricolori, un simbolo di unità e orgoglio nazionale. In occasione della Festa della Repubblica, il presidente Mattarella guiderà le celebrazioni nel cuore della capitale. Ma non è solo un evento da vedere dal vivo: potrai seguire la magia in streaming e diretta TV! Scopri come immergerti in questo spettacolo che celebra oltre 75 anni di storia repubblicana. Non perdere l’occasione di vivere la tradizione!

. Oggi, lunedì 2 giugno 2025, in Italia si festeggia la Festa della Repubblica, un evento che si riallaccia al referendum del 1946, quello tramite cui è stata abolita la monarchia e scelta la repubblica. Come ogni anno, il presidente Sergio Mattarella si recherà presso l’Altare della Patria, in Piazza Venezia, e qui lascerà la corona d’alloro con i tre colori della nostra bandiera. Il primo appuntamento di lunedì 2 giugno 2025 parte alle ore 9, dopodiché tocca alle Frecce Tricolori, che animeranno il cielo della capitale con rosso, verde e bianco. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Frecce Tricolori 2 giugno 2025 Roma streaming e diretta tv: dove vederle

Le Frecce tricolori 'salutano' Sinner (VIDEO) - Durante l'allenamento al Foro Italico, Jannik Sinner e Jacopo Berrettini hanno vissuto un momento speciale: mentre il campione si prepara per il suo incontro con l'olandese de Jong, il cielo si è animato con il passaggio delle Frecce Tricolori.

