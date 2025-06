Frattesi si pensa al futuro | in casa Inter pronti ad ascoltarlo! La situazione

Davide Frattesi è in un momento cruciale della sua carriera. Mentre l’Inter si prepara a tornare in campo, il centrocampista riflette su un possibile addio, cercando nuove opportunità per esprimere il suo talento. In un calcio sempre più competitivo, dove la ricerca di spazi e visibilità è fondamentale, la scelta di Frattesi potrebbe anticipare un trend crescente: giocatori giovani pronti a esplorare nuove avventure per non restare in ombra. Cosa deciderà?

Non solo il Mondiale per Club: Davide Frattesi pensa prima al ritorno dell'Inter in vista del fischio d'inizio. FUTURO – Davide Frattesi si prende qualche giorno per riflettere sul proprio futuro. Il centrocampista italiano, reduce da una stagione con spazi limitati all'Inter, sembra orientato a lasciare il club nerazzurro, soprattutto se Simone Inzaghi dovesse restare alla guida tecnica. Frattesi sarebbe rimasto deluso dalla recente recente gestione di Inzaghi. Frattesi deluso: ora il momento della meditazione. SITUAZIONE – L' Inter, dal canto suo, non intende svendere il giocatore: la richiesta si aggira intorno ai 45 milioni di euro.

