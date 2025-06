frattesi obiettivo del napoli tanto dipende da… inzaghi – sky

Frattesi nel mirino del Napoli: un colpo che potrebbe dare nuova linfa alla squadra partenopea. La situazione del centrocampista dell’Inter è incerta, soprattutto dopo il battibecco con Inzaghi e l'assenza in finale di Champions. Con la Serie A in fermento e le squadre pronte a rinforzarsi, il trasferimento di Frattesi potrebbe rappresentare un cambio di rotta decisivo. Cosa aspetta De Laurentiis a strappare questo talento?

Frattesi rimane un obiettivo del Napoli. Il centrocampista dell’Inter, che a Monaco avrebbe avuto un battibecco con Simone Inzaghi, può lasciare Milano. LA SITUAZIONE – Davide Frattesi rimane in bilico. Il Napoli osserva attentamente il centrocampista dell’Inter, che in finale di Champions League non è neanche entrato. Secondo Gianluca Di Marzio, in collegamento da Olbia per Sky Calciomercato – L’Originale, il club azzurro continua a monitorare il ragazzo di Fidene. Antonio Conte, infatti, è rimasto alla guida del Napoli e vorrebbe appunto il centrocampista nerazzurro e della Nazionale italiana per rafforzare il proprio centrocampo. 🔗 Leggi su Inter-news.it