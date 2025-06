Frattesi obiettivo del Napoli ma servono 45 milioni Corsport

Il Napoli punta su Frattesi, ma per averlo serviranno 45 milioni. In un mercato sempre più competitivo, la dirigenza partenopea è alla ricerca di talenti che possano rinforzare il centrocampo e garantire continuità al progetto tecnico. Ogni scelta potrebbe influenzare la stagione, specialmente se arrivano partenze pesanti come quella di Anguissa. L'investimento su Frattesi sarebbe un segnale forte: il futuro del Napoli si costruisce oggi!

Il Napoli è già immerso nel futuro. Cerca rinforzi in ogni parte del campo. Anche a centrocampo dove uno degli obiettivi è Frattesi probabilmente in uscita dall’Inter. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: E se qualche partenza potrebbe essere anche dolorosa – vedi Anguissa – chi arriverà dovrà stuzzicare fantasie e portare gol e l’intensità che del gioco di Conte è una caratteristica imprescindibile: Frattesi, in questo senso, è dotato dell’identikit perfetto. A gennaio Manna provò a portarlo a casa sbattendo ovviamente contro un muro altissimo della prima contendente per lo scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Frattesi obiettivo del Napoli, ma servono 45 milioni (Corsport)

