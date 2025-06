Frattesi Inter per il club non è incedibile! Il Napoli resta alla finestra ma occhio a quello scenario legato all’allenatore

La situazione di Davide Frattesi all'Inter si fa sempre più intrigante: non è più incedibile, e il Napoli osserva con attenzione. Questo potrebbe essere l'inizio di un mercato estivo scoppiettante, dove le scelte dell'allenatore Inzaghi potrebbero determinare le sorti del centrocampista. Un'attenzione particolare a questa dinamica: chi sarà il prossimo a lasciare il segno in un campionato in continua evoluzione? Resta sintonizzato!

. Il punto. Davide Frattesi è uno dei sacrificabili per il calciomercato Inter in uscita. Lo è a maggior ragione se Simone Inzaghi dovesse rimanere sulla panchina nerazzurra anche l'anno prossimo. Sarebbe un po' diversa la questione qualora il tecnico piacentino dovesse salutare. Il Napoli lo ha ancora nel mirino e il club nerazzurro fissa il prezzo. A parlarne è il Corriere dello Sport. FRATTESI INTER – « Perché mai non sia entrato all'Allianz bavarese l'uomo che ha aiutato a spedire l'Inter in finale sia contro il Bayern sia contro il Barça, beh, è una cosa che ha fatto discutere.

Leggi anche Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

