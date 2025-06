Frattesi Inter cambia il futuro del centrocampista | già sfumate due piste la situazione

Il futuro di Davide Frattesi all'Inter sembra incerto: dopo tensioni con Simone Inzaghi, il centrocampista è al centro di voci di mercato. Due trattative già sfumate accendono i riflettori su un calciomercato estivo in fermento, dove ogni scelta potrebbe influenzare le sorti della squadra. Un interrogativo resta: Frattesi rappresenterà la nuova linfa per la formazione nerazzurra o sarà il momento di voltare pagina? Segui gli sviluppi!

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro in vista dell'inizio del calciomercato estivo. Tutti i dettagli. L'edizione odierna de Il Giorno ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi all' Inter dopo la lite ed il possibile addio di Simone Inzaghi. FRATTESI- INTER – «Davide Frattesi ha espresso a Simone Inzaghi il proprio rammarico per non aver disputato nemmeno 1? della finale di Champions League. Larrabbiatura del centrocampista parte da lontano. Si aspettava una stagione differente, dopo la prima vissuta alle spalle di Mkhitaryan, al contrario non è mai riuscito a superare l'armeno nelle gerarchie.

Il futuro di Frattesi si tinge di giallo anche senza Inzaghi

Inter, nuovo sfogo di Frattesi e rottura vicina: “Un anno di sacrifici buttato”

Frattesi alla Roma, scambio choc con l’Inter: non solo Zalewski

