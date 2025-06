Frattesi deluso | possibile addio all' Inter dopo esclusione in PSG-Inter

Frattesi deluso, l’addio all’Inter sembra sempre più probabile dopo l’esclusione dalla finale contro il PSG. Un sentimento di rabbia si diffonde tra i tifosi e i compagni di squadra. Ma questa situazione tocca un tema più ampio: l’inevitabilità del turnover nel calcio moderno. I giocatori devono affrontare la pressione e le scelte strategiche degli allenatori. Frattesi merita di brillare, ma ora dovrà decidere se restare o cercare nuove sfide.

dall’inviato Il sentimento di rabbia complessivo cresce. In chi la finale l’ha disputata e non si aspettava di uscirne con le ossa rotte. Ma quella stessa rabbia monta allo stesso modo, eccome, in chi sperava di non entrare nel tabellino tra gli “A disp.” di PSG-Inter, dopo aver trascinato la squadra nerazzurra in finale con un paio di gol fondamentali. Davide Frattesi è stato uno dei volti della Champions interista. Se dalla Nba si prendesse in prestito il premio di “Sesto uomo”, tramutandolo in dodicesimo, sarebbe in vetta alle preferenze. Si aspettava quindi di esserci, non solo a bordo campo, per la sfida contro i francesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Frattesi deluso: possibile addio all'Inter dopo esclusione in PSG-Inter

Leggi anche Frattesi, il messaggio dopo PSG Inter: «Sono distrutto, non ce lo aspettavamo! So che abbiamo deluso tante persone…» – FOTO - Dopo la sconfitta contro il PSG, Davide Frattesi si sfoga su Instagram, esprimendo il suo dolore e la delusione per le aspettative infrante.

