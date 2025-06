Frattesi con Inzaghi non rimane! Il Napoli segue e aspetta – CdS

L'assenza di Davide Frattesi nella finale di Monaco di Baviera è solo un segnale delle tensioni in casa Inter. Con l'ombra di Simone Inzaghi sempre più pesante, il Napoli sta osservando attentamente la situazione, pronto a cogliere l'occasione. La ricerca di giovani talenti in Serie A è un trend che cresce: chi sarà il prossimo a brillare? Frattesi potrebbe essere la mossa vincente per rilanciare la squadra partenopea.

Davide Frattesi non è entrato nemmeno durante la finale di Monaco di Baviera e lo ha fatto notare sui social. Con Simone Inzaghi non rimarrà, il Napoli segue la situazione. SICURO – Poche certezze ci sono nella vita, una di queste è che Davide Frattesi non rimarrà all' Inter nel caso in cui Simone Inzaghi rimanga l'allenatore anche nella prossima stagione. Il feeling tra i due è ai minimi storici dopo il battibecco della finale, le scelte di Monaco di Baviera hanno creato un solco insanabile. Il futuro dell'Inter è ancora un rebus, quello di Frattesi è legato e dipende proprio dal nome che siederà in panchina dai prossimi giorni.

