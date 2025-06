Frankenstein il trailer con Oscar Isaac del film di Guillermo del Toro targato Netflix!

Scopri la nuova visione di Frankenstein firmata da Guillermo del Toro, dove l'orrore si trasforma in un profondo racconto umano. Oscar Isaac interpreta un mostro che sfida le convenzioni e invita alla riflessione su identità e accettazione. Con il trend del fantasy che conquista il grande schermo, questa pellicola promette di sorprendere ed emozionare. Non perdere l'occasione di vedere un classico reinventato, disponibile a novembre su Netflix!

Netflix ha diffuso il primo trailer della nuova versione di Frankenstein, diretta da Guillermo del Toro e interpretata da Oscar Isaac. Il film, concepito non come un horror ma come un fantasy drammatico, sar√† sulla piattaforma a novembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it