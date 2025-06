Francesco Calzona riceve il Timone d' oro 2023 ad Arezzo

Francesco Calzona è il trionfatore del Timone d’Oro 2023, premiato ad Arezzo per il suo straordinario contributo al calcio italiano. Questo riconoscimento, giunto alla sua 34esima edizione, celebra non solo il talento, ma anche l’innovazione e la strategia nel mondo dello sport. In un periodo in cui il calcio sta evolvendo rapidamente, Calzona rappresenta la nuova generazione di allenatori visionari. Rimanete sintonizzati per scoprire come cambierà il nostro amato sport

Sarà Francesco Calzona il protagonista della cerimonia di consegna del Timone d’oro che quest’anno giunge alla 34esima edizione. Il premio è quello che ormai dal 1991 viene assegnato al termine della stagione sportivo al tecnico che si è maggiormente distinto, non solo nel corso dell’ultima tornata calcistica. Quest’anno la scelta del consiglio direttivo dell’ Associazione Italiana Allenatori di calcio di Arezzo è ricaduta su Francesco Calzona e per questa edizione ad essere premiato sarà un commissario tecnico e non un allenatore di una squadra di club. Tra l’altro il premio verrà consegnato ad un aretino d’adozione che il prossimo 23 giugno alle 20 riceverà l’abbraccio di numerosi amici nel corso della serata in programma presso l’Hotel Minerva di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Francesco Calzona riceve il Timone d'oro 2023 ad Arezzo

Approfondimenti da altre fonti

Francesco Calzona riceve il Timone d'oro 2023 ad Arezzo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Francesco Calzona riceve il Timone d'oro 2023 ad Arezzo

Si legge su msn.com: Francesco Calzona sarà premiato con il Timone d'oro 2023 ad Arezzo, riconoscimento per il miglior commissario tecnico.

Francesco Calzona ad Arezzo: è il vincitore del Timone d'Oro 2025

Scrive arezzonotizie.it: L'attuale commissario tecnico della Slovacchia sarà premiato dall'Aiac lunedì 23 giugno alle ore 20 all'Hotel Minerva ...

Timone d’Oro a Francesco Calzona

Si legge su teletruria.it: E’ Francesco Calzona il vincitore della XXXIV edizione del Timone d’Oro, il premio che la sezione Aiac (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) assegna ogni anno al tecnico che si è maggiormente d ...