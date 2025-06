Francesca Michielin | Alberto Angela mi ha bloccato su Whatsapp E tutto per colpa di una coperta – Il video

Francesca Michielin racconta un episodio esilarante: Alberto Angela l’ha bloccata su WhatsApp dopo aver ricevuto in regalo una coperta con il suo volto! Un aneddoto che mette in luce come l'ironia possa a volte generare malintesi, persino tra celebrità. Questo episodio ci ricorda quanto sia delicata la comunicazione nel mondo social, dove anche un dono innocente può trasformarsi in un contenzioso inatteso. Chi non ha mai vissuto situazioni simili?

Quando a un compleanno Francesca Michielin ha ricevuto in regalo una coperta con il volto di Alberto Angela, pensava fosse una trovata divertente, magari anche per il diretto interessato. E invece, racconta ora la cantante in una puntata del podcast Tintoria – condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone – il noto divulgatore televisivo ha finito per bloccarla su Whatsapp. «Alberto Angela ha smesso di rispondermi su Whatsapp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia» dice Michielin, non senza far trasparire un certo imbarazzo. La foto con la coperta. Alla base di tutto, secondo lei, ci sarebbe proprio una fotografia che ha fatto il giro dei social e che ritrae la cantante appisolata sul divano e avvolta in una coperta con il volto di Alberto Angela. 🔗 Leggi su Open.online

