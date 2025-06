Francesca Fialdini rivela | La fede? Ha ribaltato le mie priorità L' amore c' è ma non è una favola

Francesca Fialdini si svela in un'intervista toccante: la fede ha cambiato le sue priorità, rivelando che l'amore esiste, ma non è sempre una favola. In un'epoca in cui il benessere interiore è fondamentale, la sua testimonianza si inserisce perfettamente nel trend della ricerca di autenticità nei rapporti. Un momento di introspezione che invita a riflettere su cosa significhi davvero amare. Scopri il lato più umano della conduttrice!

Francesca Fialdini si è raccontata a tutto tondo nell'ultima puntata stagionale del suo show Da noi.a ruota libera che l'ha vista protagonista insieme a un co-conduttore d'eccezione, Nek pronto a rivolgerle domande e a farla raccontare come mai prima. Un confronto sincero, profondo, in cui. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Francesca Fialdini rivela: "La fede? Ha ribaltato le mie priorità. L'amore c'è ma non è una favola"

Leggi anche “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 18 maggio 2025 - Domenica 18 maggio 2025 torna “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai1, alle 17.20. Un nuovo appuntamento di stagione nel quale la conduttrice accoglie ospiti e racconta storie coinvolgenti, in un mix di emozioni e approfondimenti.

Su questo argomento da altre fonti

Francesca Fialdini cambia ruolo, si commuove e si racconta: “I giovani vogliono essere ascoltati"

msn.com scrive: Un finale di stagione inedito per “Da noi… a ruota libera”, il talk show domenicale di Rai1, che ha visto un cambio di ruoli sorprendente: a prendere in mano le redini della conduzione, insieme con ...

Francesca Fialdini, "la fede mi ha rivoluzionato"

Lo riporta ansa.it: È stata un'ultima puntata speciale quella di Da noi… a ruota libera, il programma domenicale di Rai1. Stavolta Francesca Fialdini ha scelto di ribaltare i ruoli, affidando il microfono a un intervista ...

Francesca Fialdini cambia ruolo (e si commuove): sorpresa e lacrime nell'ultima puntata di Da noi a ruota libera

Secondo libero.it: Un finale tutto da ascoltare (con il fazzoletto in mano). Francesca Fialdini si lascia intervistare per la prima volta a Da noi a ruota libera e si commuove.