FOTO Crisi ad Avellino Piantedosi | si agisca per interesse collettivo

Il Ministro Piantedosi torna ad Avellino, un territorio in crisi che chiede attenzione. Partecipando a eventi come il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, si rafforza un legame con la comunità. Questo momento non è solo una celebrazione, ma un invito all'azione per affrontare le sfide locali. In un'epoca in cui il dialogo tra istituzioni e cittadini è essenziale, ogni passo conta: chi agirà per il bene comune?

Tempo di lettura: 2 minuti Il Ministro Matteo Piantedosi torna nella sua Irpinia a distanza di due giorni, e lo fa per partecipare al concerto della Fanfara della Polizia di Stato in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno. Un legame stretto che negli ultimi tempi sembra essersi consolidato, nonostante il Ministro dell'Interno rigetti sempre le "avance" a candidarsi come Presidente dell a Regione Campania. Il corteggiamento, da più parti, resta insistente, così come il no grazie del titolare del Viminale. Ed infatti i cronisti che hanno atteso il suo arrivo davanti la Prefettura di Avellino, stavolta, non gli rivolgono nemmeno la celeberrima domanda sulla Regione Campania, ma si concentrano un tema altrettanto caldo, quello della crisi amministrativa perenne che vive il Comune di Avellino.

