Fossombrone Calcio | dopo i playoff conferme e futuro in Serie D

Fossombrone Calcio celebra il suo successo nei playoff con una camminata simbolica, un momento che va oltre il risultato sportivo. Questo gesto sottolinea l'importanza della comunità e dell'unità , elementi sempre più rilevanti nel calcio moderno. Mentre la squadra si prepara per la nuova avventura in Serie D, il messaggio è chiaro: il vero trionfo è il legame con i tifosi. Un futuro pieno di promesse è appena iniziato!

"Grazie dei Playoff", con la scritta in grande nel pettorale della maglietta, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e alcuni tifosi il Fossombrone calcio hanno riproposto nella giornata di giovedì scorso la rituale camminata fino al Colle dei Cappuccini, ma a testimonianza della coesione che si è creata nel gruppo e per il piacere di stare ancora assieme venerdì gli stessi si sono nuovamente rivisti per passare un pomeriggio in spiaggia, al mare. Un modo anche questo per parlare e ricordare una stagione calcistica indimenticabile: 50 punti, quinto posto nella classifica finale e il terzo finale maturato ai playoff, numeri e risultati che entrano di diritto nella storia del Club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it