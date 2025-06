Fossacesia al centro dei Cammini d’Abruzzo con due progetti da 250 000 euro ciascuno

Fossacesia si prepara a diventare il cuore pulsante dei Cammini d'Abruzzo con due progetti da 250.000 euro ciascuno! Questi finanziamenti non solo valorizzano il territorio, ma si inseriscono in un trend sempre più forte: il turismo lento. Scoprire la bellezza naturale e culturale della regione a passo d'uomo è un'esperienza che sta conquistando molti. Fossacesia è pronta a brillare come meta di questo nuovo modo di viaggiare!

Due importanti finanziamenti per i Cammini d'Abruzzo vedono Fossacesia in primo piano. Il Comune partecipa attivamente a due progetti finanziati con 250.000 euro ciascuno nell'ambito del bando "Valorizzazione dei Cammini d'Abruzzo", previsto dall'Accordo per la coesione 2021-2027 della Regione.

Leggi anche Limiti di velocità ridotti a 20 km/h in alcune vie del centro di Fossacesia - L’amministrazione comunale di Fossacesia ha introdotto limiti di velocità di 20 km/h in alcune vie del centro, per garantire maggiore sicurezza e tutela della mobilità pedonale.

