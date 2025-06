Forza Italia Giovani l’Emilia-Romagna c’è | Aiello spinge su diritti e libertà

Daniele Aiello, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Emilia-Romagna, lancia un messaggio forte e chiaro: "Essere liberali significa abbracciare diritti e libertà, non solo in economia, ma anche in ambito sociale". Questa visione inclusiva si inserisce nel trend crescente di attenzione verso temi di giustizia sociale tra i giovani politici. Una chiara spinta verso un futuro dove libertà e responsabilità vanno di pari passo. È il momento di ascoltare e partecipare!

"Per noi essere liberali vuol dire non solo esserlo dal punto di vista economico, ma anche sociale". Un segnale di apertura netta e inclusiva quella di Daniele Aiello, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Emilia-Romagna, presente al congresso nazionale del movimento azzurro, tenutosi.

