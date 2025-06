Forte Bravetta | sfregiata di nuovo la stele commemorativa

La stele commemorativa di Forte Bravetta, simbolo della Resistenza, è stata sfregiata ancora una volta, evidenziando un trend preoccupante di attacchi ai monumenti della memoria. In queste date significative, come il 2 giugno e il 25 aprile, emerge una tensione sociale che interroga ognuno di noi sul valore della memoria storica. La scritta sul marmo ci invita a riflettere: cosa significa oggi ricordare? È tempo di reagire!

"Remigrazione". Una nuova scritta è apparsa sul marmo che celebra i partigiani fucilati dai nazisti all'interno di Forte Bravetta. "Il giorno della Festa della Repubblica, come il 25 aprile dello scorso anno, la stele commemorativa del Forte Bravetta è stata imbrattata" ha fatto sapere il.

