Forlì celebra la festa della Repubblica | Cittadini responsabili della coesione sociale del Paese

Forlì ha festeggiato con orgoglio il 79° anniversario della Repubblica Italiana, un momento che va oltre la celebrazione. In un’epoca in cui la coesione sociale è fondamentale, i cittadini sono stati i protagonisti di un messaggio di unità. L'alzabandiera e gli onori ai caduti non sono solo rituali: rappresentano l'impegno collettivo per un futuro più solidale. La Festa della Repubblica ci ricorda che il cambiamento parte da noi!

Forlì ha celebrato il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. In Piazzale della Vittoria, davanti ad uno schieramento delle forze armate, forze di polizia e rappresentanze dei corpi civili, ha avuto luogo l'alzabandiera, sono stati resi gli onori ai caduti ed è stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Forlì celebra la festa della Repubblica: "Cittadini responsabili della coesione sociale del Paese"

