Fondo Borsellino è abbandonato

Fondo Borsellino, un luogo dimenticato. In un'epoca in cui la riqualificazione urbana è alla ribalta, questo spazio è in balia dell'incuria. I roghi accesi per l'erbaccia non solo sono una soluzione improvvisata, ma mettono a rischio anche le case circostanti. È tempo di alzare la voce e chiedere attenzione: ogni comunità merita un ambiente pulito e sicuro. L'abbandono non deve diventare la norma!

Ecco la situazione in fondo Borsellino: abbiamo fatto varie segnalazioni, hanno pensato di accendere dei roghi per l'erbacce dove abbiamo case e il palo della corrente! Dovete pulire questo spazio, siamo completamente abbandonati! A chi appartiene questo spazio? Fondo Borsellino è abbandonato.

