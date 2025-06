Fondi per il Mac Mazzieri Restyling da 180mila euro

Un nuovo volto per il Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo! I lavori di restyling, finanziati in parte dalla Fondazione di Modena, porteranno una ventata di freschezza in un luogo simbolo della cultura locale. Questo intervento si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione dei patrimoni culturali italiani, essenziali per rivitalizzare le comunità . Scopriremo presto come un semplice rinnovamento possa riportare la magia del cinema nel cuore della città !

Iniziano i lavori per la riqualificazione e ammodernamento del Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo. Questo grazie ad un co-finanziamento di 65mila euro da parte della Fondazione di Modena che si aggiungono a quelli stanziati dall’Amministrazione comunale per un totale di 112mila euro. "Negli scorsi mesi – dice il sindaco Davide Venturelli - avevamo annunciato un importante progetto di riqualificazione per il cinema: un programma di interventi che hanno come obiettivo quello di modernizzare gli arredi, l’attrezzatura della sala di proiezione e di rendere più fruibile e accessibile l’intera struttura pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondi per il Mac Mazzieri. Restyling da 180mila euro

