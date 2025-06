Fondi per il dragaggio non spesi il sindaco dia garanzie ai pescatori

Fondi per il dragaggio: un tema cruciale per la comunità di Comacchio e i suoi pescatori. La presidente del circolo Fd’I, Tiziana Gelli, insieme a figure politiche di spicco, chiede chiarezza al sindaco Pierluigi Negri. In un momento in cui la sostenibilità della pesca è sotto i riflettori, è fondamentale garantire risorse adeguate. I pescatori meritano certezze per il loro futuro e la salvaguardia del patrimonio ittico locale.

"Il sindaco Pierluigi Negri speghi se davvero non ha impegnato i soldi della regione a beneficio dei pescatori". Lo chiedono la presidente del circolo Fd'I di Comacchio Tiziana Gelli, il capogruppo in Comune Bruno Calderoni, il consigliere regionale Fausto Gianella e il deputato Mauro Malaguti a seguito delle notizie trapelate nei giorni scorsi in merito ai fondi per il dragaggio del porto canale e alle dichiarazioni del capogruppo Pd in Regione Paolo Calvano. "Il mestiere del pescatore – scrivono in una nota – è di per sé già molto difficile e poco remunerativo per una serie di fattori che hanno complicato sempre di più questa professione.

